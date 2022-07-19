Dolar
17.56
Euro
17.87
Altın
1,707.88
ETH/USDT
1,525.00
BTC/USDT
21,851.00
BIST 100
2,455.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, 2. eleme turunda 20 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev'le yapacağı maçın son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiriyor
logo
Gündem

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Orhan Onur Gemici   | 19.07.2022
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan, haklarında örgüt üyeliği ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama, ByLock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13'ü görevde, biri emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar'dan F-16 satışını şarta bağlayan tasarıya tepki
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 15 gözaltı
Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü
Komiser yardımcılığı sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Benzer haberler

FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 15 gözaltı

FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 15 gözaltı

Komiser yardımcılığı sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

'Demir Yumruk' operasyonuyla ilgili paylaşımlara inceleme

'Demir Yumruk' operasyonuyla ilgili paylaşımlara inceleme