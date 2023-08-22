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FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i halen görevde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cemil Murat Budak  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün kamu kurumlarını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan, büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla birlikte bir kısmının da operasyonel hat kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen 11'i halihazırda çeşitli kamu kurumlarında görevli, 8'i ihraç ve 1'i sivil olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

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