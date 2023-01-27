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FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Serdar Açıl   | 27.01.2023
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında tanık beyanı bulunan 12 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı alındı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı.

Şüphelilerden 4'ünün görevde bulunduğu, 6'sının ihraç edildiği, 2'sinin de görevlerinden istifa ettiği belirtildi.


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