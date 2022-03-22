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FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 132 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, "mahrem imam" olduğu tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 132 şüpheliden 45'i yakalandı

Cemil Murat Budak, Cankut Taşdan   | 22.03.2022
FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 132 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 "mahrem imam" hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 50 ilde yürütülen operasyonda şu ana kadar 45 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


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