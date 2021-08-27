Dolar
8.39
Euro
9.86
Altın
1,797.03
ETH/USDT
3,112.50
BTC/USDT
47,280.00
BIST 100
1,450.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada 41 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 5'i muvazzaf 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Cemil Murat Budak, Sertaç Bulur   | 27.08.2021
FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada 41 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasından 5'i aktif görevde, 36'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ya da ihraç edilmiş 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maske kullanımının gevşemesi, ağustos ayında grip vakalarını tetikledi
Sağlık Bakanı Koca, öğretmenlerin yüzde 84'ünün ilk doz aşısını olduğunu açıkladı
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 255 bini aştı
2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 197'ye çıktı
Avustralya’da, Pfizer/BioNTech aşısı 12 yaş ve üzeri herkese vurulacak

Benzer haberler

FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada 41 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada 41 gözaltı kararı

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen terörist Ağrı'da tutuklandı

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi

MİT'in Sincar'da düzenlediği nokta operasyonun detayları ortaya çıktı

MİT'in Sincar'da düzenlediği nokta operasyonun detayları ortaya çıktı
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi