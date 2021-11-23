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FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 53 şüpheli yakalandı

Zafer Çakmak   | 23.11.2021
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 53 şüpheli yakalandı

Ankara

FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli operasyonlarla yakalandı. 

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