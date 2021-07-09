Euro
10.30
Dolar
8.70
BIST 100
1,372.98
Altın
1,796.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10'u yakalandı.

Aykut Karadağ   | 09.07.2021
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 13 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 3 ili kapsayan Ankara merkezli soruşturmada Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 2'si emekli astsubay, 11'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamlar"ı ile iletişim sağladıkları tespit edildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'unu gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer/BioNTech, üçüncü doz Kovid-19 aşısı izni için FDA'ya başvuracak
Türkiye'nin CoronaVac aşısıyla ilgili Faz-3 çalışmaları The Lancet'te yayımlandı
ABD'deki Kovid-19 aşı uygulamasının 280 bine yakın olası ölümü engellediği belirtildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Libya, Kovid-19 nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü açıklayan Tunus'la sınırlarını 1 haftalığına kapattı

Benzer haberler

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 13 gözaltı kararı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanması soruşturmasında 13 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ’nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

'On5Sıfır7 Film Haftası'nın açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı

İtirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski tuğgeneral Serdar Atasoy gözaltına alındı

İtirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski tuğgeneral Serdar Atasoy gözaltına alındı
'15/07 Şafak Vakti' filminden ilk fotoğraflar yayınlandı

'15/07 Şafak Vakti' filminden ilk fotoğraflar yayınlandı
Yargıtay, FETÖ'nün 'Bolu çatı yapılanması' davasında 118 sanıktan 110'u hakkındaki kararı onadı

Yargıtay, FETÖ'nün 'Bolu çatı yapılanması' davasında 118 sanıktan 110'u hakkındaki kararı onadı