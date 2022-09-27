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FETÖ'nün "dışişleri mahrem yapılanması"ndaki 5 şüpheliden 3'ü yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Orhan Onur Gemici   | 27.09.2022
FETÖ'nün "dışişleri mahrem yapılanması"ndaki 5 şüpheliden 3'ü yakalandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'nin Dışişleri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 2'si Dışişleri teşkilatında çeşitli kademelerde çalışmaktayken örgüt üyeliği veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, 2'si aktif çalışan ve biri 2015'te sınav sorularının dağıtıldığı örgütün çalışma evinde kalan ancak sınavda başarılı olamayan 5 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları, haklarında ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma olduğu, sınav sorularını aldıkları, ön mülakat yaparak mülakat provası yaptıklarına ilişkin haklarında tespit ve beyanlar bulunduğu anlaşıldı.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler devam ediyor.

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