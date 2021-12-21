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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Bursa merkezli operasyonda 20 zanlı yakalandı

Mustafa Yılmaz, Elif Özlem Çelikler   | 21.12.2021
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Bursa merkezli operasyonda 20 zanlı yakalandı

Bursa

Bursa merkezli 4 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bursa, Ankara, Kırklareli ve Kayseri'de, 21 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 20'si yakalandı.

Yurt dışında bulunduğu öğrenilen bir firari zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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