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FETÖ'den hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski öğretim görevlisi İstanbul'da yakalandı

"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi Bedirhan Önem, İstanbul'da yakalandı.

Ferhat Yasak  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
FETÖ'den hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski öğretim görevlisi İstanbul'da yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Önem, Güngören'de gözaltına alındı.

Hakkında bir gazetenin genel yayın yönetmenini ölümle tehdit ettiğine yönelik şikayet de bulunan Bedirhan Önem, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Önem, çıkarıldığı hakimlikçe hakkındaki hüküm yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

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