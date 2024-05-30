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FETÖ üyesi kadınlardan "sarılarak" para verme taktiği

İstanbul'da FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasına yönelik 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detaylarına ulaşıldı.

Emrah Gökmen  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
FETÖ üyesi kadınlardan "sarılarak" para verme taktiği

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından FETÖ'nün güncel yapılanmasının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışma sonucunda 28 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmada, farklı illerden İstanbul'a üniversite okumak için gelen ya da ailesi İstanbul'da ikamet eden örgütle irtibatlı ailelere mensup kadınlardan oluşan üniversite öğrencilerinin, örgütle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralatıp, bu evlere öğrenci yerleştirdikleri belirlendi.

Çalışmalar sonucunda, yurt dışında yaşayan örgüt sorumlusu Tuğba K. tarafından görevlendirilen örgüt mensuplarınca evlere eşya temin edildiği, kiraların ödendiği ve ihtiyaçların karşılanıp, örgütsel faaliyetlerinin denetlendiğini anlaşıldı.

Ekipler, şüphelilerin güncel yapılanma kapsamında evlerin masrafları için toplanan paraların sorumlulara yeni bir taktikle verildiğini ortaya çıkardı.

Sözde örgüt sorumlularının, paraları alacak örgüt evlerinden sorumlu kişilerle önceden anlaşıp kalabalıkların yoğun olduğu meydanlarda buluştuğu, ancak burada yeni karşılaşmış gibi birbirlerine sarılırken içinde paraların bulunduğu poşetleri bu kişilere verdiği anlaşıldı.

Ekipler, örgütün güncel yapılanma faaliyetleri kapsamında toplanan paraların bu yöntemle 10 saniye içerisinde el değiştirmesini de görüntüledi.

Öte yandan soruşturma kapsamında, küçük yaştaki 14 çocuğun da aileleri tarafından, örgüt evlerine ya da örgüt sorumlusuna teslim edildiğini belirleyen ekiplerce, pedagog eşliğinde bilgilerine başvurulan bu çocukların ailelerine teslim edildiği öğrenildi.

Operasyon

FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 4 ilçede belirlenen adreslere 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 38 kişi yakalanmış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 28'i tutuklanırken 10'u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Adreslerdeki aramalarda ise 41 bin 550 dolar, 1 kilogram altın ile çok sayıda örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirilmişti.

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