Fethiye'deki orman yangınından etkilenen alanda hasar tespit çalışması yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, hasar tespit komisyonunun çalışmaları sonrası ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli destekleri en kısa sürede ulaştırılacağını belirtti.
Belediye olarak afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bundan sonraki süreçte de vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini kaydeden Aras, "Doğamızı yeniden yeşertmek, yaraları birlikte sarmak ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.
Gökçeovacık Mahallesi'nde 22 Temmuz'da çıkan yangın İnlice Mahallesi'ne kadar ulaşmış ve buradaki bazı evler tahliye edilmişti, yangın 23 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı.