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Fethiye'de yanan 3 tekneye müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanan 3 tekneye, karadan ve denizden müdahale ediliyor.

Ali Rıza Akkır  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Fethiye'de yanan 3 tekneye müdahale ediliyor Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürene teknenin yanındaki diğer 2 tekneye daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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