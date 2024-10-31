Fethiye'de köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Muğla
Cumhuriyet Bayramı töreni için Beşkaza Meydanı'nda görevlendirilen polis memuru Uğur Yıldırım'ı bir çocukla oynayan "gölge" isimli kurt köpeği sağ elinden ısırdı.
Yıldırım'ı ısıran köpeği görevli polis memurları uzaklaştırdı.
Yaralanan polis memuru Yıldırım, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin çocukla oynarken bir anda polise saldırması yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.