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Fethiye'de köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Onur Çadır  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Fethiye'de köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla

Cumhuriyet Bayramı töreni için Beşkaza Meydanı'nda görevlendirilen polis memuru Uğur Yıldırım'ı bir çocukla oynayan "gölge" isimli kurt köpeği sağ elinden ısırdı.

Yıldırım'ı ısıran köpeği görevli polis memurları uzaklaştırdı.

Yaralanan polis memuru Yıldırım, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin çocukla oynarken bir anda polise saldırması yer alıyor.

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Fethiye'de köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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