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Fethiye'de içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı. İlk belirlemelere göre, içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı.

Ali Rıza Akkır   | 03.07.2021
Fethiye'de içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı

Muğla

Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

İlk belirlemelere göre, içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

"Şu an can kaybımız yok ama bir evladımızın durumu ağır"

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Fırat, gazetecilere, yaralanan 3 kişinin tedavi altına alındığını söyledi.

Kazada can kaybı yaşanmadığını belirten Fırat, "Teknenin ön tarafında bir kırılma oluyor ve tekne parçalanıyor. Şu an can kaybımız yok ama bir evladımızın durumu ağır. Hastaneye de geçip yaralılarımızın durumunu takip edeceğiz." dedi.

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