Fethiye ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Gökçeovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına havadan 14 helikopter ile 5 uçak, karadan da 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 200 personel ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

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Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, yangına 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangına, karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Bayraktepe Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan engebeli arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf : Arif Yavuz/AA

İhbar üzerine olay yerine 8 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, dozer ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Bağlar mevkisine sıçrayan yangında, bölgedeki iki bağ evi zarar gördü.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.