Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret
Fener Rum Patriği Bartholomeos, dünkü yangının ardından Balıklı Rum Hastanesi Huzurevini ziyaret etti.
İstanbul
Patrik Bartholomeos, yangından sonra başlatılan hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Patrikhane yetkilileri ve hastane teknik uzmanlarıyla hastanenin katlarını gezen Bartholomeos, daha sonra bölgeden ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.