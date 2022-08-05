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Gündem

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret

Fener Rum Patriği Bartholomeos, dünkü yangının ardından Balıklı Rum Hastanesi Huzurevini ziyaret etti.

Mehmet Kara   | 05.08.2022
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Balıklı Rum Hastanesi Huzurevine ziyaret

İstanbul

Patrik Bartholomeos, yangından sonra başlatılan hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Patrikhane yetkilileri ve hastane teknik uzmanlarıyla hastanenin katlarını gezen Bartholomeos, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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