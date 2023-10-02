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Fatih'te yolcudan fazla ücret isteyen taksicilere ceza kesildi

Fatih'te polis ekiplerince yapılan denetimde, müşterilerinden fazla ücret isteyen ve yolcu seçen taksi sürücülerine toplam 12 bin 192 lira ceza yazıldı.

Hasan Hüseyin Kul  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Fatih'te yolcudan fazla ücret isteyen taksicilere ceza kesildi Fotoğraf: Hasan Hüseyin Kul - AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yaptı. Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksicilerin müşteri seçip seçmediklerini kontrol etti.

Yapılan kontrollerde, Eminönü'nden Şişli ve Osmanbey'e gitmek için 400'er lira isteyen 2 sürücüye 4 bin 64'er lira ceza kesildi ve araçları 10 gün süreyle trafikten men edildi.

Yolcu seçen bir taksi sürücüsüne de 4 bin 64 lira ceza uygulanarak, aracı 10 gün süreyle trafikten alındı.

Trafikten men edilen araçlar, çekiciyle kaldırıldı.

Denetimde ayrıca hatalı U dönüşü yapan 2 sürücü ile emniyet kemeri takmayan 6 sürücüye 436'şar lira, sürüş esnasında cep telefonu kullanan 2 sürücüye de 951'er lira ceza kesildi.

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