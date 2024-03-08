Dolar
31.93
Euro
34.92
Altın
2,176.71
ETH/USDT
3,921.90
BTC/USDT
68,601.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısına katılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir Sakarya Mahallesi Meydanı’nda halka hitap ediyor.
logo
Gündem

Fatih'te tramvayın çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı

Fatih'te, tramvayın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Selami Küçükoğlu  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
Fatih'te tramvayın çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Laleli Durağı yakınlarında ismi henüz öğrenilemeyen motosikletliye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Raylar ile tramvay arasına sıkışan motosiklet sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle duran tramvay seferleri çalışmaların ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te tramvayın çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yumaklı'nın Bartın'da katıldığı seçim irtibat bürosu açılışına telefonla bağlandı
Zelenskiy, İstanbul'da Ukrayna donanması korvetlerinin inşa edildiği tersaneyi ziyaret etti
Batman’da 100 çift için toplu nikah töreni düzenlendi
"BOZDOĞAN-9" operasyonunda İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

Benzer haberler

Fatih'te tramvayın çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı

Fatih'te tramvayın çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet