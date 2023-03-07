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Fatih'te tramvay raydan çıkıp elektrik direğine çarptı

Fatih'te tramvayın raydan çıkıp elektrik direğine çarpması sonucu aksayan seferler yeniden başlatıldı.

Hasan Hüseyin Kul, Hikmet Faruk Başer, İlyas Kaçar  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Fatih'te tramvay raydan çıkıp elektrik direğine çarptı

İstanbul

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Bağcılar yönüne seyir halindeki sefer yapan tramvay, Sirkeci Durağı'nda raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan indirilirken durak da geçici bir süre kullanımı kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İBB ekiplerinin bölgede çalışmasını tamamlamasının ardından tramvay seferleri yeniden başlatıldı. Kazanın meydana geldiği duraktan geçen tramvayların bu alanda kontrollü ilerlediği görüldü.

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