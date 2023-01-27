Fatih'te döviz bürosu çalışanının gasbedilmesine ilişkin 4 zanlı adliyede
Fatih'te döviz bürosu çalışanının gasbedilmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul
Mevlanakapı Mahallesi'nde, 23 Ocak sabahı evinden çıkan döviz bürosu çalışanı Edip A'nın, iş yerine götürmek istediği iki poşet içerisindeki 386 bin avro ile 98 bin 500 paundun gasbedilmesine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu şüphelilerin kaçtığı motosiklet park halinde bulundu. Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler E.K, M.B.A, B.G. ve B.Ö. gözaltına alındı.
Dövizi bozdurarak lüks otomobil aldı
Şüphelilerin gasbettikleri dövizi aralarında paylaştıktan sonra farklı adreslere gittikleri, zanlılardan M.B.A'nın 20 bin avro bozdurarak eski arabasını satıp yeni lüks araç satın aldığı tespit edildi.
Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin adreslerinde 1 milyon 140 bin lira değerinde avro ve paunt bulunurken suçtan elde edilen araca da el konuldu.
İlk sorgularında susma hakkını kullandığı öğrenilen 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Bu arada gasp anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde Edip A'nın önünü kesen şüphelilerden birinin, silahla tehdit edip, poşetleri istemesi, Edip A'nın direnmesine rağmen silahla bir el ateş eden zanlının poşetleri aldıktan sonra kaçması yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.