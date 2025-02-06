Fatih'te bir restoranda başlayıp yandaki binalara sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Fatih'te, restoran olarak hizmet veren binada çıkıp yan taraftaki yapılara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İstanbul
İlçedeki Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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