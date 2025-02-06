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Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Fatih'te bir restoranda başlayıp yandaki binalara sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Fatih'te, restoran olarak hizmet veren binada çıkıp yan taraftaki yapılara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ferhat Yasak, Cüneyt Sevindik  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Fatih'te bir restoranda başlayıp yandaki binalara sıçrayan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

İlçedeki Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


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