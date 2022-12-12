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Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın

Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Şükrü Gündüz, Halis Akyıldız   | 12.12.2022
Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın

İstanbul

Aksaray'daki 6 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yangın nedeniyle oteldeki 60 kişi tahliye edildi.

Polis, tedbir amacıyla Turgut Özal Millet Caddesi'ni Yenikapı istikametinde tek yönlü trafiğe kapattı. 

Farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında otelde maddi hasar oluştu.

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