Fatih'te 4 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Fatih'te, 4 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul
Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman gözlendi.
Kısmen kontrol altına alınan yangın binanın 3, 4 ve çatı katlarında devam ederken çevredeki cadde ve sokaklar trafik akışına kapatıldı.
İtfaiyenin 26 araç ve 82 personelle yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama yaşanıyor.
İstanbul Fatih'te 4 katlı binada çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 11, 2024
• Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman gözlendi
• İtfaiyenin 26 araç ve 82 personelle yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildihttps://t.co/13LMlTjLMZ pic.twitter.com/v2oFpz985P
Seferler, Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında icra edilebiliyor.
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