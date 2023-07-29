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Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri hepatit hastalığına dikkati çekti

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüsü, Dünya Hepatit Farkındalık Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri hepatit hastalığına dikkati çekti Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Her yıl hepatit teşhisi konulmuş olan bireylere ve hastalığa dikkati çekmek amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu kez de Dünya Hepatit Farkındalık Günü için ışıklandırıldı.

Sarı renkle her iki köprüde yapılan aydınlatma günün ilk ışıklarına kadar devam edecek.

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