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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Kalp Günü için ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kırmızı renkte aydınlatıldı.

Muhammed Gencebay Gür  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Kalp Günü için ışıklandırıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, kalp ve damar hastalıkları ile buna bağlı ölümlere dikkati çekmek için kırmızıya büründü.

Köprüdeki aydınlatmanın sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.

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