Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Dünya Kalp Günü için ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kırmızı renkte aydınlatıldı.
İstanbul
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, kalp ve damar hastalıkları ile buna bağlı ölümlere dikkati çekmek için kırmızıya büründü.
Köprüdeki aydınlatmanın sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.