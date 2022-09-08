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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 08.09.2022
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülke bayrağının renkleri olan yeşil ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

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