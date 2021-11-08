Dolar
9.68
Euro
11.19
Altın
1,820.13
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Şükrü Gündüz   | 08.11.2021
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Istanbul

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan FSM Köprüsü, bu kez Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü için mavi, kırmızı ve yeşil renklerle aydınlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan uygulama gün ağarıncaya kadar sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 200 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 311'e çıktı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında 'günlük en yüksek' ölü sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Erzurum'da "Karabağ Zaferi" fotoğraf sergisi açıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı kabul etti

Bakü'de 'Zafer Panayırı' kuruldu

Bakü'de 'Zafer Panayırı' kuruldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şuşa'da Cıdır Ovası’nda şehitler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şuşa'da Cıdır Ovası’nda şehitler için dua etti
İzmir depreminin kahramanları AFAD ekibi yaşadıkları o anları unutamıyor

İzmir depreminin kahramanları AFAD ekibi yaşadıkları o anları unutamıyor