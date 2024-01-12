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Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan Bilal Erdem hastaneden taburcu edildi

Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralandıktan sonra Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Bilal Erdem, sağlığına kavuştu.

Elif Küçük  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan Bilal Erdem hastaneden taburcu edildi

İstanbul

Camide 8 Ocak Pazartesi günü meydana gelen bıçaklı saldırıda Kurra Hafız Galip Usta ile yaralanan cami cemaatinden Erdem, hastanenin yoğun bakım servisinde gördüğü tedavi sonrasında göğüs cerrahi servisine alındı.

Hastanede, tüp drenajıyla akciğer kanaması tedavi edilen Erdem, ameliyata gerek kalmadan kan transfüzyonları ile sağlığına kavuştu.

Bilal Erdem, sağlık durumunda gözlenen iyileşme neticesinde bu sabah hastaneden taburcu edildi.

Öte yandan imam Galip Usta'nın ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde normal serviste tedavisi sürüyor.

Olay

Fatih Camisi'nde 8 Ocak'ta namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S'nin çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

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