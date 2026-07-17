YTB, FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, soydaş ve akraba topluluklara mensup gençler ve yurt dışındaki Türk toplumunun genç temsilcilerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya getirdi.

Farklı coğrafyalardan gençler, 15 Temmuz'un 10. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda buluştu YTB, FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılında, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, soydaş ve akraba topluluklara mensup gençler ve yurt dışındaki Türk toplumunun genç temsilcilerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya getirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, soydaş ve akraba topluluklara mensup gençler ve yurt dışındaki Türk toplumunun genç temsilcilerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya getirdi.

Fotoğraf : Esra Bilgin/AA

Gençlerin 15 Temmuz'un tarihsel ve toplumsal önemini yerinde kavramaları, milli birlik ruhunu yakından hissetmeleri ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesine ilişkin farkındalıklarının güçlendirilmesi amacıyla 14-18 Temmuz'da çeşitli etkinliklerle "15 Temmuz Demokrasi Yolculuğu: Şehirler ve İzler" programı düzenleniyor.

Fotoğraf : Esra Bilgin/AA

Program kapsamında yurt dışında yaşayan Türk gençleri, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile soydaş ve akraba topluluklara mensup gençler, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Fotoğraf : Esra Bilgin/AA

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki etkinlik kapsamında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus ve yaklaşık 140 katılımcı, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği, yurt dışında ve soydaş coğrafyalarda düzenlenen 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi protestolarını konu alan "Şehirler ve İzler" fotoğraf sergisini gezdi.

Fotoğraf : Esra Bilgin/AA

YTB Başkanı Turus, programın açılış konuşmasında, YTB'nin kurulma amacının yurt dışında yaşayan 8 milyonu aşkın Türk vatandaşı, soydaş ve akraba topluluklar ve uluslararası öğrenciler olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir demokrasi tarihine sahip olduğunu belirten Turus, 15 Temmuz'da vatandaşların demokrasiyi koruyabilmek için şehit olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf : Esra Bilgin/AA

"15 Temmuz sadece Türkiye sınırları içerisinde yapılmak istenen değil, Türkiye'nin bugünkü, özellikle uluslararası tezlerini yok etmek isteyen bir sistematiğin ürünüydü." ifadelerini kullanan Turus, şehitlere rahmet, gazilere bereketli ömür diledi.

Fotoğraf : Esra Bilgin/AA

Hitabın ardından "Bir Hilal Uğruna: 10. Yılında 15 Temmuz" başlıklı panel düzenlendi.

Gazeteci ve televizyon programcısı İsmail Halis'in moderatörlüğünü üstlendiği panelde güvenlik politikaları uzmanı ve yazar Mete Yarar, gazeteci-yazar Nedim Şener ile gazeteci ve köşe yazarı Merve Şebnem Oruç konuşmacı olarak yer aldı.

Program, panelin ardından çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.

