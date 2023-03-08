Farklı alanlardaki başarılı kadınlar kariyer yolculuklarını anlattı
İstanbul'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, başarı hikayelerini anlattı.
İstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesinin düzenlediği etkinliğe hastane çalışanı kadınların yanı sıra birçok davetli katıldı.
Programa katılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Nilgün Selvi, burada yaptığı konuşmada, hayatının mücadelelerle geçtiğini anlatarak, başarının da ancak kararlılık ve çalışkanlıkla geleceğini söyledi.
Çocukluk ve gençlik yıllarını anlatan Selvi, "Çok iyi olanaklar olmadan bugün buralara geldik. Ben buralara gelebiliyorsam herkesin her yere gelebileceğinin bir kanıtı. Hiçbir özel okulda okumadım. Hiçbir özel eğitim almadım ama gelebileceğim en yüksek noktalara geldim. Umarım birilerine örnek olabilirim." dedi.
Selvi, polis olma ve yükselme sürecinin de zorlu olduğunu dile getirerek, akademisi sınavında 2000 kişi arasında 5'inci olduğunu söyledi.
Zorlu süreçlerin sonunda hayallerinin önemli bir kısmına ulaştığını belirten Selvi, "Evet gurur duyuyorum. Özellikle söylüyorum. 'Eğitim eşitsizliği var' diyorlar hayır, 'çalışan ve çalışmayan' var. Emeğinizi verdiğiniz her yerde o emeği yersiniz. Altını çizerek söylüyorum çalışırsanız olur. Şikayet etmek kolay ama çalışmaya devam etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
"Engele çarpınca orada kalmasınlar. İyileştirici bir şeyler bulsunlar"
Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken de, sporun yanında birçok alanla ilgilendiğini ve edebiyat öğretmenliğine devam ettiğini söyledi.
Çocukluğundan itibaren pes etmeden yoğun bir tempoyla çalıştığını belirten Erken, "Çok az insanın girebildiği su altında fotoğraflar çekiyorum. Sergiler boyutunda fotoğrafçılık kariyerim var. Aynı zamanda bir anneyim, öğretmenim çünkü kadınım." dedi.
Kaptan pilot Edibe Koç da akademisyenlikten pilotluğa geçtiğini ifade ederek, bunun çok radikal bir karar olduğunu anlattı.
İlk pilot olmaya karar verince annesinin "niye evlenip çocuk yapmıyorsun" dediğini aktaran Koç, "Gerçekten büyük bir adımdı. O cesareti göstermek büyük bir adımdı. İyi ki de yapmışım. Şimdi gerçekten olmak istediğim yerdeyim. Mutlu bir hayatım var. Elbette zorlukları var dışarıdan bakıldığı gibi değil. Bu işin zorluklarını da seviyorum. Ağır bir iş ama güzel bir iş. İnsanın kendi hayallerine kavuşması ayrı bir tatmin. Hayatta cesur olmazsanız diğerlerinin ne kadar şanslı olduğunu düşünüp gidersiniz."
Konuşmaların ardından Selvi, Erken ve Koç'a plaket takdim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.