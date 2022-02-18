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Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e çıktı.

Halil Demir   | 18.02.2022
Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında düzenlediği iki operasyonda, Celal B. ve Metin S'yi gözaltına aldı.

Böylelikle soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Polis ekiplerince, 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalanmıştı.

Olay

KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilen Falyalı, kurtarılamamıştı.

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.

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