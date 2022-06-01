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Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın çıktı

Taha Erham Keleş, Zeynep Rakipoğlu   | 01.06.2022
Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: Taha Erham Keleş/AA

İstanbul

Eyüpsultan'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Göktürk'teki Çiçekçiler Piknik ve Mesire Alanı yakınlarındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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