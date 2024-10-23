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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag ve futbolcu Christian Eriksen, İstanbul’da Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.
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Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı yarın 4 saat işletmeye kapalı olacak

Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nın yarın yapılacak kurtarma tatbikatı nedeniyle 08.00 ila 12.00 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

Berfin Kıraç  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı yarın 4 saat işletmeye kapalı olacak

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız, İstanbul İtfaiyesi ile birlikte gerçekleştireceğimiz kurtarma tatbikatı nedeniyle TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız 24 Ekim Perşembe günü 08.00-12.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

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