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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 29.06.2021
Eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek."

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