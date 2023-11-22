EYAF EXPO kapsamında forum düzenlendi
Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde 30 Kasım-3 Aralık arasında gerçekleştirilecek "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO)" kapsamında forum düzenlendi.
İstanbul
Gayrettepe Metro İstasyonu'ndaki İstanbul Diyalog Müzesi'nde "engelsizkariyer.com" adlı internet sitesi tarafından düzenlenen "Kapsayıcı İşveren Forumu"na, Türkiye'nin farklı sektörlerdeki lider markalarının insan kaynakları uzmanları, akademisyenleri ve engelsiz yaşama dair profesyoneller katıldı.
Forumda konuşan "engelsizkariyer.com'un kurucusu Mehmet Kızıltaş, İŞKUR Özel İstihdam Bürosu olarak sürdürdükleri faaliyetler kapsamında engelli bireylerin istihdama kazandırılması adına önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma amaçları doğrultusunda ilk kez bir araya geldiklerini ifade eden Kızıltaş, engelli istihdamıyla ilgili bilgi verdi.
Kızıltaş, EYAF EXPO sırasında düzenlenecek 16. Engelsiz Kariyer Günleri'nde, farklı sektörlerde Türkiye'nin en önemli markaları ile iş sahibi olmak isteyenleri bir araya getireceklerini belirterek, "Fuarda engelli adaylar, her sektörden firmanın insan kaynaklarına ulaşarak iş, staj ve yeni bir kariyer fırsatı yakalayabilecek. 2008'den bu yana her yıl 600'den fazla engelli adayın istihdama kazandırılmasına aracılık ediyoruz. 2024 yılında da yaklaşık 2 bin engeli bireyin, ulusal ve global sektörün öncü firmaları ve 100'den fazla insan kaynakları işe alım profesyonelleriyle yüz yüze tanışma ve mülakat yapmak için bir araya gelmelerini hedefleniyoruz." ifadelerini kullandı.
"Engelsizkariyer.com"un 2008'de kurulduğunu belirten Kızıltaş, şöyle devam etti:
"Kuruluş amacımızın tek nedeni var, engelli farkındalığını artırmak, engellilerin yetenekleri doğrultusunda istihdamını sağlamak ve engelli bireylerin hakkaniyetli, hak temelli çalışma hayatında aktif yer almalarına aracılık etmek. İstihdam en kolay şey, ama siz Orta Doğu Teknik Üniversitesini, Boğaziçi'ni bitirseniz bile herkesin gözünde sadece engelliyseniz ya da yöneticileri gözünde sadece engelli ve yüzde üç kotasını doldurulması gereken bir çalışan olarak bakıldığınızda orada her şey değişiyor. Adil eşitlikten söz edemiyorsunuz. Kapsayıcılıktan söz edemiyorsunuz. Ön yargı ve ayrımcılık basmakalıp yaygın bir biçimde karşımıza çıkan en önemli duvarlar olmuş oluyor."
Kızıltaş, dünya nüfusunun yüzde 15'ini engelli bireylerin oluşturduğunu dile getirerek, "Türkiye nüfusunun da yüzde 15'ini engelliler oluşturuyor. Türkiye'de engellilik istihdamına baktığımız zaman özel sektörde hala yüzde 3, dünyada yüzde 6, yüzde 8'e kadar gidiyor." diye konuştu.
Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Duygu Salman da "Kapsayıcı İşveren Markası Olmak" konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Fuarın 13'üncüsü düzenleniyor
Forumun ardından AA muhabirine konuşan EYAF EXPO Genel Müdür Yardımcısı Armağan Koçbay, 13'üncüsü düzenlenen fuarın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birçok sivil toplum kuruluşu ve paydaşın desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.
Fuarın, sadece engelliler değil tüm bireylerin gelip görmesi gereken bir etkinlik olduğunu anlatmak istediklerini dile getiren Koçbay, şöyle konuştu:
"Bu sene gelen tüm ziyaretçilere birçok sürpriz var. Yani erişebilirlik adına her şey var. Teknoloji, oto şov, engelsiz kariyer, kurumlar, devlet kurumları ve belediyeler var. Özel gereksinimli birey fuarımıza geldiği zaman, kendi özel gereksinimiyle ilgili her şeye ulaşabilecek. Yani aslında yaşama dair olan her şey bu fuarda. Fuarın amacı erişilebilirlik ve kapsayıcılık adına olan tüm ürün, hizmet ve teknolojilere özel gereksinimli bireylerin ulaşabilmesini sağlamak. Fuarımızla çok daha fazla engelliye ulaşmak adına birçok firmayla ulusal ve uluslararası işbirlikleri yaptık. Tüm özel gereksinimli bireyler, dışarıya çıkın ve evde oturmayın. Çünkü bu fuar sizin için."
Fuara 20 ülkeden 50 binin üzerinde ziyaretçi katılacak
İstanbul Fuar Merkezi'nde 30 Kasım-3 Aralık'ta gerçekleştirilecek "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi", engelsiz yaşam alanında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.
Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu fuarda, yerel yönetim temsilcileri, engelliler için yaptıkları mimari çalışmaları, kentsel düzenleme ve faaliyetlerini katılımcılara anlatacak.
Yerel yönetimler, kamu kurumları, teknoloji şirketleri, sağlık kuruluşları ve yaklaşık 20 ülkeden 50 binin üzerinde ziyaretçinin katılımıyla yapılacak fuar, engelli bireylerin istihdama kazandırılması adına önemli fırsatları da barındıracak.
Fuarda ziyaretçiler, ortopedik malzemeler, iletişim teknolojileri, hareket ve yürüyüş ekipmanları, engelsiz yaşama dair son teknolojik ürünler ve engelsiz yaşamı kolaylaştırabilecek birçok ürün ve hizmeti yakından inceleme ve test etme imkanına ulaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.