Dolar
32.37
Euro
34.88
Altın
2,312.66
ETH/USDT
3,546.70
BTC/USDT
67,809.00
BIST 100
10,110.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gebze’de bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

Evlatları dağa kaçırılan Muşlu aileler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor

Muş'ta terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, bu Kurban Bayramı öncesinde de evlatlarından ayrı olmanın üzüntüsünü yaşıyor.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Evlatları dağa kaçırılan Muşlu aileler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor

Muş

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır haber alamadığı oğluna kavuşacağı günün hayalini kurduğunu söyledi.

Çocuğunu terör örgütü PKK'dan ve DEM Parti'den istediğini belirten Koçhan, "Ersin, oğlum beni duyuyorsan dön, devlete teslim ol. Yavrum, 8 yıldır bayramlarımız sen olmadığın için kara geçti. Bir yanımız boş kaldı. Gel devletimize sığın. Yine bayram geldi, ben ve baban üzüntü içindeyiz. Sensiz geçen bayramı ben ne yapayım oğlum. Evlat hasretine artık dayanamıyorum." diye konuştu.

Şahinaz Özcan da oğlundan 7 yıldır haber alamadığını dile getirerek, "Yıllardır bayramlar oğlumdan ayrı geçiyor. Çocuğumu istiyorum. Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Onların da çocukları var. Bir gün gelmesin, onlar nasıl dayanırlar. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bafra Ovası'nda 245 bin dekar alanda arpa ve buğday hasadına başlandı
Diyarbakır'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
Evlatları dağa kaçırılan Muşlu aileler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor

Benzer haberler

Evlatları dağa kaçırılan Muşlu aileler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor

Evlatları dağa kaçırılan Muşlu aileler Kurban Bayramı'nı buruk karşılıyor

Ardahan'da bıçak ustaları, seyyar tezgahlarda Kurban Bayramı mesaisine başladı

Uzmanından, sosyal medyadan bayram alışverişi yapanlara uyarı

Kurban Bayramı öncesi ustaların bıçak bileme mesaisi sürüyor

Kurban Bayramı öncesi ustaların bıçak bileme mesaisi sürüyor
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak
THY, Kurban Bayramı tatilinde 90 ek sefer düzenleyecek

THY, Kurban Bayramı tatilinde 90 ek sefer düzenleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet