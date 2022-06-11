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Evine elektrik bağlanmayan kişinin sorunu KDK'nin kararıyla çözüme kavuştu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evine elektrik bağlanmayan kişinin başvurusunda ilgili elektrik dağıtım şirketine tavsiye kararı gönderdi. Karar sonrası şirket, başvurucunun elektriğini bağladı.

İsmet Karakaş   | 11.06.2022
Evine elektrik bağlanmayan kişinin sorunu KDK'nin kararıyla çözüme kavuştu

Ankara

Kurumun kararına göre, Kocaeli'de bir vatandaşın, yeni inşa ettirdiği, doğal gaz ve su bağlantısı ile abonelikleri gerçekleştirilen iskanlı evine elektrik bağlantısı yapılmadı. Elektrik dağıtım şirketi tarafından tesis ve bağlantı projelerinin onaylandığını bildiren vatandaş, sorunun evinin yakınına elektrik direği dikilmesi işinin yerine getirilmemesinden kaynaklandığını ve mağduriyet yaşadığını belirterek, çözüm için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, eve elektrik bağlanması yönünde verdiği tavsiye kararını ilgili şirkete gönderdi.

KDK'nin kararında, dağıtım şirketinin, dağıtım sistemine bağlantı taleplerini karşılamakla yükümlü olduğu, şirketin, ek tesis çalışmalarını yüklenici firmaya bırakmış olsa da çalışmanın tamamlanmasına ilişkin yükümlülüğünün mevzuat gereği devam ettiği kaydedildi.

Yüklenici firmanın işi geciktirmesine ilişkin hususların hukuki ilişki içinde çözülmesi gerektiğine işaret edilen kararda, sorunların tüketici niteliğindeki başvurana yansıtılamayacağı vurgulandı.

Tavsiye kararı sonrası elektrik dağıtım şirketi, başvurucunun talebinin karşılandığı ve evine elektrik bağlandığı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

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