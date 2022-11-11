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Evinde yaralı bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç hayatını kaybetti

Yalova'da evinde silahla yaralanmış halde bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sıtkı Yıldız   | 11.11.2022
Evinde yaralı bulunan Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç hayatını kaybetti

Yalova

Kılıç, geçen pazar yaşanan olayın ardından tedaviye alındığı Yalova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Armutlu ilçesindeki evinde eşi tarafından 6 Kasım sabahı silahla yaralanmış olarak bulunan Alparslan Kılıç, hastaneye kaldırılmıştı. Olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu öğrenilmiş, intihar şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

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