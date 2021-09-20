Dolar
8.68
Euro
10.15
Altın
1,759.82
ETH/USDT
3,121.00
BTC/USDT
44,647.00
BIST 100
1,399.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Etkisiz hale getirilen teröristlerin turuncu ve gri kategoride arandığı belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Siirt ve Tunceli'de farklı tarihlerde etkisiz hale getirilen teröristlerden bazılarının Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu ve gri kategoride bulunduğunun belirlendiğini bildirdi.

Cankut Taşdan   | 20.09.2021
Etkisiz hale getirilen teröristlerin turuncu ve gri kategoride arandığı belirlendi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül'de Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde düzenlenen faaliyette 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bu teröristlerden birinin, sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride aranan "Kendal Cizir" kod adlı Mazlum Mat olduğunun belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, teröristin 2014'te KCK Başkanlık Konseyi üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığının belirlendiği de kaydedildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 3 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatılan açıklamada, teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan "Ardıl Poyraz" kod isimli Büşra Kaya olduğunun saptandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'dan Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı kararı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'a yakalanan müteahhit aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor

Benzer haberler

Etkisiz hale getirilen teröristlerin turuncu ve gri kategoride arandığı belirlendi

Etkisiz hale getirilen teröristlerin turuncu ve gri kategoride arandığı belirlendi

İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

Siirt'te 5 PKK/KCK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi

Gaziantep'teki bombalı eylem girişimi polisin dikkatiyle engellendi
KAAN Projesi'yle 96 bin özel güvenlik görevlisi ve kolluk personeli eğitim aldı

KAAN Projesi'yle 96 bin özel güvenlik görevlisi ve kolluk personeli eğitim aldı
PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu