Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de olduğu belirlendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 18 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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Turuncu listeden bir terörist daha silindi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2022
18 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK’lı teröristlerden birinin, Turuncu listede aranan “Mirza” kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/8oTGC6PNfu