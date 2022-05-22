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Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de olduğu belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 18 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan olduğunu bildirdi.

Enes Kaplan   | 22.05.2022
Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de olduğu belirlendi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin, turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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