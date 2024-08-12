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Etiyopya ile Somali heyetlerinin Türkiye'nin arabuluculuğunda Ankara'daki görüşmesi sürüyor

Türkiye'nin arabuluculuğunda Etiyopya ile Somali heyetlerinin Ankara'daki görüşmesi Dışişleri Bakanlığı'nda devam ediyor.

Gökhan Çeliker  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Etiyopya ile Somali heyetlerinin Türkiye'nin arabuluculuğunda Ankara'daki görüşmesi sürüyor

Ankara

Diplomatik kaynaklar, Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin bakanlıkta sürdüğünü belirtti.

Tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini aktaran kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin "mekik diplomasisi" yürüttüğünün altını çizdi.

Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü bildirerek, tarafların ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun "uzun bir süreç" olduğunu kaydetti.

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