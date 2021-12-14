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Etiketi Çince olan aşıların BioNTech tarafından Türkiye'nin acil talebi üzerine gönderildiği belirtildi

Sosyal medyada, üzerindeki Çince etiket nedeniyle gündem olan aşıların, BioNTech firmasınca Almanya'da bir Uzak Doğu ülkesi için üretildiği ve etiketlerin, soğuk zincirin bozulmaması için değiştirilmediği öğrenildi.

Ferdi Türkten   | 14.12.2021
Etiketi Çince olan aşıların BioNTech tarafından Türkiye'nin acil talebi üzerine gönderildiği belirtildi

Ankara

Sosyal medyada, üzerinde yer alan Çince etiket nedeniyle sahte olduğu ileri sürülen mRNA aşılarının, BioNTech firmasınca, bir Uzak Doğu ülkesi için Almanya'da üretildiği, ancak acil talep üzerine Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aşı tedarikinin yeterli seviyede olmadığı dönemde Türkiye, BioNTech firmasından "acil olarak tedarikin artırılması" talebinde bulundu.

Firma yetkilileri, bir Uzak Doğu ülkesi için ürettiği aşıları, bu ülkenin de onayıyla Türkiye'ye yönlendirebileceğini, ancak Çince etiketleri değiştirmenin mümkün olmadığını bildirdi.

Uzakdoğu ülkesinin onayıyla Türkiye'ye gönderilen aşıların etiketleri, -80 derecelik soğuk zincirin bozulmaması için burada da değiştirilmedi ve bu şekilde kullanılması tercih edildi.

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