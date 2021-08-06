Euro
10.15
Dolar
8.63
BIST 100
1,434.76
Altın
1,760.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin aralarında Ümitcan Uygun'un da olduğu 3 kişi yeniden adliyede

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında Ümitcan Uygun'un da bulunduğu 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Tanju Özkaya   | 06.08.2021
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin aralarında Ümitcan Uygun'un da olduğu 3 kişi yeniden adliyede

Ankara

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uygun ile diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veriyor.

Dün de adliyeye getirilen şüpheliler hakkında bir günlük ek gözaltı süresi verilmişti.

Olay

İhbar üzerine, 3 Temmuz'da Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C, gözaltına alınmıştı.

Ümitcan Uygun'un kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da ifadesi alınmıştı.

Uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçlamasıyla tutuklanan Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 532 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde 4 milyar 360 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı
Sağlık Bakanı Koca: Çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için yeterli değil
Kovid-19'la mücadele kapsamında 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Benzer haberler

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin aralarında Ümitcan Uygun'un da olduğu 3 kişi yeniden adliyede

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin aralarında Ümitcan Uygun'un da olduğu 3 kişi yeniden adliyede

Esra Hankulu soruşturmasında iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı