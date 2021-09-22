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Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada evdeki 4 kişinin kanında uyuşturucu tespit edildi

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, evde bulunan 4 kişinin kanında uyuşturucu tespit edildiğine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu, dosyaya girdi.

Cemil Murat Budak, Tanju Özkaya   | 22.09.2021
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada evdeki 4 kişinin kanında uyuşturucu tespit edildi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Esra Hankulu'nun 3 Temmuz'da Mamak ilçesi Akdere semtindeki evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumundan istenen rapor dosyaya geldi.

Olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C, Furkan G. ile Hankulu'nun kanında uyuşturucu madde tespit edildiği öğrenildi.

Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için dosyanın, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği kaydedildi.

Olay

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Temmuz'da ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer 2 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

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