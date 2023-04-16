Dolar
19.36
Euro
21.29
Altın
2,004.15
ETH/USDT
2,088.20
BTC/USDT
30,238.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’daki Yunuseli Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'nın startını veriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşuyor.
logo
Gündem

Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Emrah Yaşar  | 16.04.2023 - Güncelleme : 16.04.2023
Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 17 kişi yaralandı Fotoğraf: Emrah Yaşar - AA

Eskişehir

Balıkesir-Ankara seferini yapan Mesut A. idaresindeki 44 LU 999 plakalı yolcu otobüsü, Batıkent Mahallesi çevre yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton bariyere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 16 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Anadolu gemisi, Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır annelerinden Levent: Kızım arkadaşlarınla kaç gel, bu annelerin gözünün yaşı dinsin
Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 17 kişi yaralandı
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Benzer haberler

Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Eskişehir'de yolcu otobüsünün bariyere çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazalar nedeniyle trafik aksadı

Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 12'si asker 14 kişi yaralandı

Bayburt'ta kazada hayatını kaybeden uzman çavuş ile eşi ve kızının cenazesi defnedildi

Bayburt'ta kazada hayatını kaybeden uzman çavuş ile eşi ve kızının cenazesi defnedildi
Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti

Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti
Esenyurt'ta İETT otobüsüne çarpan servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı

Esenyurt'ta İETT otobüsüne çarpan servis minibüsündeki 6 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet