Eskişehir'de TEI yerleşkesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

TEI tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: Yangın kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir'deki TEI yerleşkemizde meydana gelen yangın, ilgili ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Soğutma çalışmaları ile olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülmektedir.”

“Yılların emeğini ve mühendislik birikimini taşıyan TEI ailemiz, ülkemizin milli teknoloji yolculuğunun en kıymetli değerlerinden biridir. Bu süreci de aynı disiplinle geride bırakarak kritik projelerin aksamadan ilerlemesine yönelik adımları hızla atacağız.”

Görgün, başta TEI ailesi olmak üzere tüm savunma sanayisi ekosistemine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yangına ivedilikle müdahale eden tüm kurumlarımıza ve fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.