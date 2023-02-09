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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Eskişehir'de tedavi gören depremzedeler o gece yaşadıklarını anlattı

Antakya'dan gelen 74 yaşındaki Yıldız Yükselyapar, "Her yer karanlık, sadece sesler duyuluyordu. Ben sadece dua okuyabildim, buna fırsat bulamadan ölenler oldu." dedi.

Emrah Yaşar   | 09.02.2023
Eskişehir'de tedavi gören depremzedeler o gece yaşadıklarını anlattı

Eskişehir

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan 20 kişi, Eskişehir Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, deprem bölgesinden getirilen yaralıları hastanede ziyaret etti.

Bilge, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 20 depremzededen 7'sinin yoğun bakım ünitesinde, 13'ünün ise servislerde tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Enkazlardan çıkarılarak yakınlarının yardımıyla Eskişehir'e gelen hamile iki kadının Şehir Hastanesinde sağlıklı şekilde birer kız çocuğu dünyaya getirdiğini, anne ve bebeklerin durumunun iyi olduğunu belirten Bilge, "Hastalarımız yeni geldiği için süreci takip edeceğiz ama en kısa sürede taburcu olacaklarına inandığımız hastalarımız var." dedi.

Söz konusu yaralıların, yakınları bu kentte yaşadığı için Eskişehir'e geldiklerini aktaran Bilge, Sağlık Bakanlığınca gönderilecek depremzedeler olması ihtimaline karşı fakülte hastanesi dahil 3 kamu hastanesi olarak hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinden gelen 74 yaşındaki Yıldız Yükselyapar ise depreme evde tek başınayken yakalandığını dile getirdi.

O gece yaşadıklarını anlatan Yükselyapar, şöyle konuştu:

"Bu bir deprem değil, bir felaketti. Nasıl yatağımdan kalktığımı bilemiyorum. Sarsıntı beni duvardan duvara atmış. Kolumun biri sıyrılmış, biri kırılmış. Kendimi yerde buldum bir anda. Evim çökmedi ama yaralandım. Ecelimin geldiğini düşündüm. Evimdeki bütün eşyalar dağıldı. Her yer karanlık, sadece sesler duyuluyordu. Ben sadece dua okuyabildim, buna fırsat bulamadan ölenler oldu. Epey zaman sonra çocuklarım gelip bana seslendiler. Damadım ve torunum beni kan revan içinde çıkardı. Kız kardeşim ve kocası, teyzem, gelini öldü. Torunum, Eskişehir'den gelip beni aldı. Eve bile gitmeden Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındım. Doktor ameliyat edeceğini söyledi. Allah razı olsun doktordan, benimle çok ilgilendi. Sağ koluma platin takıldı. "

Depremde evinden çıkmaya çalışırken ayakları enkaz altında kaldı

57 yaşındaki Necmettin Şabanoğlu ise Antakya'daki 3 katlı evinin, iş yerlerinin depremde yerle bir olduğunu belirtti.

Adana Şehir Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından yaralı olan kız kardeşiyle Eskişehir'e geldiklerini anlatan Şabanoğlu, "Gerekli müdahaleyi yaptılar, yardımlarda bulundular. Hiçbir eksiğimiz yok. Tedavimize en kısa zamanda başladılar. Başımıza büyük bir felaket geldi. Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Şabanoğlu, evinden çıkmak isterken binanın komple çöktüğü, ayaklarının enkazın altında kaldığı bilgisini verdi.

Kendi imkanlarıyla kurtulduğunu bildiren Şabanoğlu, şunları kaydetti:

"Adana Şehir Hastanesi'nde ayağımdaki 4 parmak ampute edilmişti. Burada da aynı ayağımdaki başparmağım ise yarın ameliyatla alınacak. Bize yardımda bulunan herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Devlet hastanesinden, sağlık müdürlüğümüzden, başhekimimizden, hemşirelerden Allah binlerce kez razı olsun. Bize çok iyi davrandılar. Bizi evimizde gibi hissettiriyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı olduğunda da her türlü konuda bize yardımcı olacağını söylediler. Allah razı olsun. Tek diyeceğim hiçbir şey var: Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

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