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Eskişehir'de şarampole devrilen otobüsteki 35 yolcu yaralandı

Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 35 kişi yaralandı.

Emrah Yaşar, Yavuz Emrah Sever  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Eskişehir'de şarampole devrilen otobüsteki 35 yolcu yaralandı Fotoğraf: Emrah Yaşar - AA

Eskişehir

Hakan Karalı yönetimindeki 26 AEC 333 plakalı yolcu otobüsü Eskişehir- Kütahya kara yolunun 15. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan 35 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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