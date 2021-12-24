Dolar
11.85
Euro
13.44
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,071.70
BTC/USDT
50,985.00
BIST 100
1,843.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Zonguldak‘ta “Sektör Buluşması” programında konuşuyor TURKOVAC Klinik çalışmalarından sorumlu, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli aşı ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Eskişehir'de sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı

Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinde görevli acil tıp teknisyenini darbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Emrah Yaşar   | 24.12.2021
Eskişehir'de sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı

Eskişehir

İddiaya göre, kent merkezinde yaşayan C.G, önceki gün hamile eşini otomobille Yunus Emre Devlet Hastanesine götürdü.

Hastaya ilk müdahaleyi acil servis önüne sedye çıkaran acil tıp teknisyeni Mücahit Cesur yaptı. C.G, bu sırada eşine fazla yaklaştığını öne sürdüğü Cesur'un yüzüne yumruk attı.

Acil servisteki diğer sağlık çalışanları ile güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken, Cesur'un dudağı yarıldı.

Polis ekiplerince acil serviste gözaltına alınan C.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Mücahit Cesur, gazetecilere, acil servise telaşlı bir şekilde gelen hasta yakınının "Doktor, hemşire yok mu?" diye bağırdığını söyledi.

Hastaya müdahale etmek ve ne olduğuna bakmak için kapının önüne çıktığını belirten Cesur, "Arabanın acil servisin önüne çekildiğini gördüm. Hastayı almak için aracın yanına sedye çektik. Bu sırada hasta yakınına ne şikayeti olduğunu sordum. İlk başta düştüğünü söyledi. Nereden ve nasıl düştüğünün ayrıntılı öyküsünü almak istediğimde hastanın gebe olduğunu öğrendim. Hastayı sedyeyle müşahede alanına almaya çalışırken hasta yakını tekrar bağırmaya devam etti." dedi.

Hasta yakınını sakin olması konusunda uyardığını kaydeden Cesur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakin olmasını söyledim. O esnada çok yakındık birbirimize. Hani böyle burun buruna denebilecek gibiydik. Birden ani bir şekilde vurmaya kalkıştı. Kendimi korumak için elimi siper etmeye çalıştım ama o esnada dudağıma darbe geldi. Dudağımın iç kısmında bir yarılma oldu ve kanama meydana geldi. Diğer sağlık çalışanları ve güvenlikçi arkadaşlar gelerek uzaklaştırmaya çalıştılar. Beyaz kod verdik ve sonrasında şikayetçi oldum... Fiziksel saldırıya uğramak bizleri derinden yaralıyor. İnşallah bu durum başka arkadaşlarımızın başına gelmez, böyle durumlarla karşılaşmazlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı
Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Hatırlatma dozlarımızı TURKOVAC ile olacağız
Çin'in Şian kentinde Kovid-19 karantina tedbirleri sürüyor
Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC ile ilgili son gelişmeleri anlattı

Benzer haberler

Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen için hazırlanan iddianame kabul edildi

Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen için hazırlanan iddianame kabul edildi

Eskişehir'de sağlık çalışanını darbettiği öne sürülen hasta yakını tutuklandı

Eskişehir'den geçen Porsuk Çayı buz tuttu

Milli eskrimci Nisanur Erbil olimpiyat hedefi için kılıç sallıyor

Milli eskrimci Nisanur Erbil olimpiyat hedefi için kılıç sallıyor
Aydın'da doktorun darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Aydın'da doktorun darbedilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Eskişehir Valisi Ayyıldız 'İstanbul ve Hilal'i seçti

Eskişehir Valisi Ayyıldız 'İstanbul ve Hilal'i seçti